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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya'nın bugünkü yoğun saldırısına yanıt vermeye hazırlanıyoruz | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya'nın bugünkü yoğun saldırısına yanıt vermeye hazırlanıyoruz

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bugün ülkesinin enerji altyapısını hedef alan yoğun saldırısına karşı yanıt vermeye hazırlandıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 22:53 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:53
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        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırısını, cephe hattındaki durumu ve ülkesinin, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonunu değerlendirdi.

        Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "(Rusya'nın) Füze saldırısının püskürtülmesi, Rusya'ya vereceğimiz yanıtı - buna hazırlanıyoruz, F-16 uçaklarının kullanılması ve Kursk bölgesindeki operasyon konularını ele aldık. (Kursk'ta) Belirlenen bölgelerde tam da Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde eylemlerimizi sürdürüyoruz. Bugün (topraklar üzerinde) daha fazla kontrol sağladık, esir değişim fonu yenilendi." ifadelerini kullandı.

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        Zelenskiy, Başkomutanlık Karargahı toplantısında da Genelkurmay Başkanı Sırskiy'den, Pokrovsk'un savunması dahil operasyonel durum hakkında rapor aldığını belirtti.

        Toplantıda saldırı sonucu enerji sisteminin mevcut durumu ve onarımıyla ilgili raporlar aldığını anlatan Zelenskiy, "Çalışmalar gece gündüz devam edecek. Ayrıca enerji tesislerindeki koruyucu yapılarla ilgili durumu da ayrıntılı olarak gözden geçirdik. Bu konuda da birkaç önemli karar var." ifadelerine yer verdi.

        Zelenskiy, bugün Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda en az 127 füze ve 109 İHA kullandığı bilgisini paylaştı.

        Karargah toplantısında her bölgedeki hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin, mobil ateş ekiplerinin ve mühendislik savunmasının verimliliğini ayrıntılı olarak analiz ettiklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Uygun kararlar alındı. Tesislerde saldırı sonuçlarını ortadan kaldırma, onarım ve mayın temizleme çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde, terörist devlet misket bombalarıyla tesislere saldırdı. Elektrik mühendisleri onarım çalışmalarına başlamadan önce bomba uzmanları çalışmalar yapmalı."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Ukrayna
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