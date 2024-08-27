Teknoloji insan sağlığı açısından zararlı mı? Nelere sebep olur?
Günümüzde teknolojiyi, hayatımızın her alanında bizimle bütünleşmiş ve olmazsa olmazımız olarak görmekteyiz. Teknolojiye bu kadar bağlı olmak bize faydadan daha çok zarar verebilir mi? İşte, teknolojinin zamanla zarar verdiğini gösteren 10 başlık...
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Sürekli ilerleyen teknolojik yaşamın etkileri hakkında tartışmalar yıllardır devam ediyor ve her iki taraftan da insanlar iyi noktalara değiniyor. Teknolojinin bize içeriden ve dışarıdan zarar verebileceği gibi, inkâr edilemez gerçekler de var. Eğer zamanınızın çoğunu teknoloji ile geçiriyorsanız, aşağıdaki başlıklara dikkat etmelisiniz.
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1. TEHLİKELİ SELFİE'LER
İnternette, selfie çekmek için büyük çaba sarf eden insanlarla ilgili çok sayıda hikaye var. Ne yazık ki, bu hikayelerin çoğunda insanlar beğeni ve internet nüfuzu elde etmeyi o kadar çok istiyorlardı ki, tehlikeli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyorlardı ve bu durum genellikle onlar için iyi sonuçlanmamıştır.
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2. AKILLI TELEFONUN DİKKAT DAĞITMASI
Araç kullanırken, trafikte seyir halindeyken bazen fotoğraf çekmek ve sosyal medyaya bakmaya çalışıyoruz. Bu gibi durumlar tam anlamıyla hem bizim hem de diğer insanların hayatını tehlikeye atıyor.
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3. KESİNTİYE UĞRAMIŞ UYKU DÖNGÜLERİ
Uyku, her birimiz için gereklidir ve doğru uyku olmadan duygusal ve fiziksel sağlığımız bozulmaya başlar. Uyku Sağlığı Vakfı'na göre, yatma vaktinden bir saat önce telefon veya cihaz kullanmak uyku programınızı büyük ölçüde etkileyerek uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırır. Zamanla, iyi bir uykuyu kaçırmak birikmeye başlar ve bağışıklık sisteminize ile beyin sağlığınıza zarar verebilir.
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4. HAREKETSİZ YAŞAM
Bazıları için teknoloji bir yaşam biçimi haline gelebilir ve insanları içeride kalmaya, öncelikle telefon, metin veya e-posta yoluyla iletişim kurmaya yönlendirebilir. Buna karşılık, aktivite seviyeleri düşer ve hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemeye başlarlar. Hareketsiz bir yaşam tarzı (günde 3.500 adımdan daha az hareket etmek) kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabete neden olabilir.
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5. SOSYAL İZOLASYON
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde insanlar teknoloji ve sosyal medyaya giderek daha fazla bağımlı hale geldi ve bu da giderek daha fazla insanın sosyal olarak izole olmasına neden oldu. 2000-2016 yılları arasında intihar oranlarında yüzde 30'luk bir artış yaşandı ve geriye dönüp baktığınızda, bu yıllar arasında teknolojide de büyük bir ilerleme olduğunu görebilirsiniz. İnsanlar kapaklı telefonlardan akıllı telefonlara, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlardan gittikleri her yere yanlarında bir tablet taşımaya başladılar. Giderek daha fazla sayıda insan depresyon ve anksiyete yaşadığını bildiriyor ve pek çok gencin özgüvenleri düşüyor. Pek çok uzman intihar ve depresyondaki bu artışı ile gençlerin özgüvenlerindeki düşüşün sebebini teknolojiye bağlıyor.
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6. SOSYAL MEDYA MEYDAN OKUMALARI
Çoğu kişi sosyal medyanın masum bir eğlence olduğuna inanıyor ve hatta küçük çocuklarını eğlence için kullanmaya teşvik edecek kadar ileri gidiyor. Ancak, faaliyetlerini izlemeden bunu yapmak tehlikeli olabilir. Sosyal medya popülerlik kazandığından beri, giderek daha fazla insan kullanmaya başladı. 15 saniyeden 60 saniyeye kadar olan hızlı videolar popülerdir ve genellikle komedi skeçleri ve hatta yemek tarifleri içerir.
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7. BAĞIMLI NÖROPATİK YOLLARIN OLUŞTURULMASI
Tıpkı diğer bağımlılıklar gibi, teknoloji bağımlılığı da beyne ciddi zararlar verebilir. Üzücü olan, çoğumuzun teknolojinin ne kadar 'güvenli' olduğu söylendiği veya teknolojiye olan bağımlılığımıza ne kadar kapıldığımız nedeniyle birçok insanın bu zararı göz ardı etmesidir.
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Ancak, tıpkı alkol veya hatta uyuşturucu madde bağımlılığı gibi, teknoloji bağımlılığı da beynin zevk merkezlerini harekete geçirir. Bağımlılıkta oluşan yollar (dopamin reseptörlerindeki bağımlılık yolları) beyninizi ileride bağımlılık sorunlarına hazırlar, tıpkı uyuşturucular ve alkol gibi.
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8. RUH SAĞLINIZI TEHDİT EDER
Kısa bir süre önce Facebook, platformlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere yapılan çalışmalarda şeffaflık talep eden bir grup bilim insanı tarafından eleştirilere maruz kaldı. Instagram, Facebook ve Snapchat'in kullanıcılarının ruh sağlığına ne kadar zarar verdiğini görmek için yapılan büyük bir çalışmadan bahsettiler. Buldukları sonuç, bu platformların özellikle ruh sağlığı ve özsaygıda düşüşle doğrudan bağlantılı olduğuydu.
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9. BİLGİSAYAR KORSANLARININ SİZE ERİŞMESİ DAHA KOLAY
Bilgisayar korsanları e-posta, metin ve Facebook mesajları yoluyla bağlantılar gönderir ve hatta bunları sosyal medya paylaşımlarına dahil eder. Bunlara tıkladığınızda IP adresinizi çalarlar ve bu adres, fiziksel adresinizi izlemek ya da bilgisayarınıza girerek başka bilgiler çalmak için kullanılabilir. Bu birçok açıdan tehlikelidir ve insanlar bu nedenle takip edilmiş ve zarar görmüşlerdir.
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10. OBEZİTE
Gün içinde ne kadar çok teknolojiye vakit ayırırsak, o kadar çok sağlık problemi ile karşı karşıya kalma olasılığımız artar. Bunların en başında obezite gelir. Uzun vadede ise ölümcül bir nedene sebep olabilir.
Kaynak: Awarenessact
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