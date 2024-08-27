5. SOSYAL İZOLASYON

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde insanlar teknoloji ve sosyal medyaya giderek daha fazla bağımlı hale geldi ve bu da giderek daha fazla insanın sosyal olarak izole olmasına neden oldu. 2000-2016 yılları arasında intihar oranlarında yüzde 30'luk bir artış yaşandı ve geriye dönüp baktığınızda, bu yıllar arasında teknolojide de büyük bir ilerleme olduğunu görebilirsiniz. İnsanlar kapaklı telefonlardan akıllı telefonlara, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlardan gittikleri her yere yanlarında bir tablet taşımaya başladılar. Giderek daha fazla sayıda insan depresyon ve anksiyete yaşadığını bildiriyor ve pek çok gencin özgüvenleri düşüyor. Pek çok uzman intihar ve depresyondaki bu artışı ile gençlerin özgüvenlerindeki düşüşün sebebini teknolojiye bağlıyor.