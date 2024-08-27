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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Avcılar’da kadına şiddet: Yumrukladı; yerde sürükledi; defalarca sopayla vurdu | Son dakika haberleri

        Avcılar'da kadına şiddet: Yumrukladı; yerde sürükledi; defalarca sopayla vurdu

        İstanbul Avcılar'da yine bir kadın erkek şiddetine uğradı. Arabada başlayan şiddet, sokakta da devam etti. Araya girmek isteyen bazı vatandaşlar da yaralandı. Olay kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:09 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:17
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        • 1

          Avcılar’da bir kadın yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi. Kadına şiddete tepki gösteren bir kişinin de darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

        • 2

          Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        • 3

          Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca 'Anne' diye bağırmaya başladı. Kadın arbede sırasında yere düşerken, bir başka kadın darbedilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.

        • 4

          YERDE SÜRÜKLENDİ; DEFALARCA YUMRUKLANDI

          Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet burada da devam etti.

        • 5

          Otomobilde defalarca yumruklanan kadın kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti. Yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

        • 6

          KARŞI ÇIKAN KİŞİYİ DE DARBETTİLER

          Bir süre sonra kadının darbedildiğini fark eden bir adam grubun yanına geldi. Kadına şiddet gösteren kişi bu kez duruma tepki gösteren adama saldırdı. 

        • 7

          Sopalar ve taşların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti.

        • 8

          Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindkei taşla savunmaya çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

        • 9
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