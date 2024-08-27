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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Sevil Üstekin hayatını kaybetti! Sevil Üstekin kimdir, hangi filmlerde rol alacak?

        Sevil Üstekin hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:51
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        • 1

          'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi.

        • 2

          Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

        • 3

          Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.

        • 4

          Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.

        • 5

          Sevil Üstekin, 1992 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı.

        • 6

          Üstekin, ayrıca Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' de dahil pek çok dizide rol aldı.

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