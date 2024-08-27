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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pazar günü berberler kapalı, kuaför ve güzellik salonları açık olacak - İş-Yaşam Haberleri

        Pazar günü berberler kapalı, kuaför ve güzellik salonları açık olacak

        Berberler, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada 1 gün kapalı olmasına ilişkin uygulamadan güzellik salonları ve kuaförlerin muaf tutulacağı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:01
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        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
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        Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla; berberler, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada 1 gün kapalı olmasına ilişkin uygulamadan güzellik salonları ve kuaförlerin muaf tutulacağı açıklandı.

        Berberlerin ise pazar günü kapalı olmaya devam edeceği belirtildi. Ayrıntıları Habertürk TV Muhabiri Buse Gençtürk aktardı.

        BERBER VE KUAFÖRLERİN HAFTADA 1 GÜN KAPALI OLMASINA YÖNELİK UYGULAMA

        Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etmişti.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatılmıştı.

        Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığına işaret edilen açıklamada "Ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır" denilmişti.

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