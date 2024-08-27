İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Vesih Şimşek tabancayla Cemre, Ceylik ve Nira isimli 3 çocuğunu öldürüp, Hiranur isimli diğer çocuğunu ve kendisini yaraladı. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kan donduran olay yaşandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürdü, 1 çocuğunu da yaraladı.

DHA'nın aktardığı habere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Şimşek'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Baba Vesim Şimşek'nin akrabası Mustafa Karadaş (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, cinayet haberinin ardından bölgeye gittiğini söyledi.

Vesim Şimşek'in karısının boşanma davası açtığını belirten Karadaş, "Biraz psikolojik sorunları vardı ama çocuklarını öldürecek kadar gaddar bir baba değildi. Çocuklarına gerçekten düşkün bir babaydı. Yaralanan çocuğu da biz kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Çok üzgünüm, o kadar doluyum ki anlatamam." dedi.

Karadaş, Vesim Şimşek'in karısıyla olan son konuşmalarını da şu sözlerle anlattı:

"Gel bak ben seni seviyorum, ayrılmayalım, çocuklarımız var. Daha küçük 2 yaşında, emzik emiyor' demiş. O da demiş ki 'ben gelemem."