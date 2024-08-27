Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı

        İzmir'de sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürüp, 1 çocuğunu yaralarken, intihar girişiminde bulundu. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni araştırılıyor

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 27.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Vesih Şimşek tabancayla Cemre, Ceylik ve Nira isimli 3 çocuğunu öldürüp, Hiranur isimli diğer çocuğunu ve kendisini yaraladı. Katil zanlısı baba ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

        İzmir'in Bornova ilçesinde kan donduran olay yaşandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 3 çocuğunu öldürdü, 1 çocuğunu da yaraladı.

        4 ÇOCUĞUNA ATEŞ ETTİ

        DHA'nın aktardığı habere göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

        İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

        REKLAM

        Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Çocukların annelerinin Manisa'da olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

        İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Şimşek'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

        Baba Vesim Şimşek'nin akrabası Mustafa Karadaş (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, cinayet haberinin ardından bölgeye gittiğini söyledi.

        Vesim Şimşek'in karısının boşanma davası açtığını belirten Karadaş, "Biraz psikolojik sorunları vardı ama çocuklarını öldürecek kadar gaddar bir baba değildi. Çocuklarına gerçekten düşkün bir babaydı. Yaralanan çocuğu da biz kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Çok üzgünüm, o kadar doluyum ki anlatamam." dedi.

        Karadaş, Vesim Şimşek'in karısıyla olan son konuşmalarını da şu sözlerle anlattı:

        "Gel bak ben seni seviyorum, ayrılmayalım, çocuklarımız var. Daha küçük 2 yaşında, emzik emiyor' demiş. O da demiş ki 'ben gelemem."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa