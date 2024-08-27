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        Haberler Bilgi Yaşam Gri saçlardan nasıl kurtulabiliriz? Kabak parçaları ve patates kabukları gri saçı önlemede nasıl işe yarıyor?

        Gri saçlardan kurtulmak mümkün mü? Saçların grileşmesini önlemenin 9 yolu nedir?

        Gri saç, hayatımızın belirli bir noktasında hepimizde doğal olarak meydana gelen bir şeydir. Saçlarımızın canlı ve güzel görünmesi için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Peki, gri saçlardan kurtulmak mümkün mü? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:00
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        • 1

          Saç uzmanı Ghanima Abdullah'a göre, "Melanin, melanosit adı verilen pigment hücreleri aracılığıyla saçımıza rengini vermekten sorumludur. Bilim insanlarına göre, vücudumuzda saçımızın ne zaman beyazlayacağını düzenleyen bir tür 'melanosit saati' vardır. Saatlerimiz, genetik faktörlerden mi yoksa dış etkenlerden mi etkilendiğine bağlı olarak farklı hızlarda çalışır." Ayrıca, erken grileşmeyi önlemeye yardımcı olmak için atılabilecek adımlar olduğunu açıklıyor.

        • 2

          1. BESLENME İHTİYAÇLARINIZI KARŞILADIĞINIZDAN EMİN OLUN

          Abdullah, vitamin eksikliklerinin erken beyazlamanın önemli bir nedeni olduğunu açıklıyor. Bunu engellemek için mineral ve besin açısından zengin bir diyet uygulamak ya da en azından takviye almak önemlidir. D vitamini özellikle beyazlayan saçlar için temel kaynaktır.

        • 3

          2. ANTİOKSİDANLARLA DOLU SAÇ ÜRÜNLERİ KULLANIN

          Bazen erken beyazlama, vücudumuzda bunu durduracak yeterli antioksidan bulunmamasından kaynaklanabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için bol miktarda antioksidan içeren bir diyet uygulayabilir ve ayrıca bu antioksidanları içeren şampuanlar kullanabilirsiniz.

        • 4

          3. STRESİ AZALTIN

          Stres erken yaşlanmaya katkıda bulunan önemli bir faktördür. Saçınızın yeniden pigmentasyonunu teşvik etmeye yardımcı olmak istiyorsanız, buna neden olan aşırı stresi hayatınızdan çıkarmanız önemlidir.

        • 5

          4. SAÇINIZI GÜNEŞTEN KORUYUN

          Güneş, saçın pigment kaybetmesine neden olduğundan, güneş hasarı erken beyazlamaya katkıda bulunan önemli bir faktördür. Güneşe çıktığınızda, saçınızı güneşten korumak için bir şapka veya şemsiye kullanın.

        • 6

          5. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIN

          Kuru ve yıpranmış saçlar pigmentlerini daha hızlı kaybettikleri için daha hızlı beyazlama eğilimindedir. Saç gövdesi oldukça gözenekli olduğundan, hindistan cevizi yağı gibi antioksidan dolu bir yağ kullanmak son derece faydalıdır.

        • 7

          6. KATALAZ BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

          Katalaz, (Oksijene maruz kalan hemen hemen bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir) erken grileşmeyi önlediği ve hatta tersine çevirdiği kanıtlanmış bir antioksidan enzimdir. Yardımcı olmak için, bu enzim açısından zengin yiyecekler yemeye çalışın. Katalaz bakımından zengin olan bazı gıdalar brokoli, soğan, turp, salatalık, kabak, kırmızı lahana, elma, üzüm, şeftali, mercimek ve filizlerdir.

        • 8

          7. ADAÇAYI YAPRAKLARI KULLANIN

          Adaçayı yaprakları, gri saçlar için bir çare olarak sıklıkla kullanılır. İşe yaramasının nedeni, saçın doğal rengini geri kazanmaya yardımcı olması ve daha fazla grinin büyümesini önlemesidir.

        • 9

          8. KABAK TÜKETİN

          Kabak, saçtaki pigmentleri doğal olarak geri kazandıran enzimler içerir. Tek yapmanız gereken kabak parçalarını 5 gün boyunca Hindistan cevizi yağında demlemek. Karışımı birkaç dakika kaynatın, süzün ve ardından saklayın. Geceleri kafa derisine masaj yapmak için kullanın.

        • 10

          9. DURULAMAK İÇİN PATATES KABUĞU KULLANIN

          Patates kabuğu kullanarak durulama etkili ve kolaydır. Sadece 6 patatesi soyun ve kabuklarını kaynatın. Soğumasını bekleyin ve saçınızı yıkayıp kremleyin. Ardından, saçınızı patates kabuğu sıvısı ile durulayın. Patatesteki nişasta, pigment eklenmesine yardımcı olur; bu da gri saçları maskelemeyi ve pigmentlendirmeyi çok daha kolay hale getirir.

          Kaynak: Awarenessact

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