9. DURULAMAK İÇİN PATATES KABUĞU KULLANIN

Patates kabuğu kullanarak durulama etkili ve kolaydır. Sadece 6 patatesi soyun ve kabuklarını kaynatın. Soğumasını bekleyin ve saçınızı yıkayıp kremleyin. Ardından, saçınızı patates kabuğu sıvısı ile durulayın. Patatesteki nişasta, pigment eklenmesine yardımcı olur; bu da gri saçları maskelemeyi ve pigmentlendirmeyi çok daha kolay hale getirir.

Kaynak: Awarenessact