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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!

        Tekirdağ'da karısı Elif Dim'i döverek öldürüp kaçan cani kıskıvrak yakalandı. Kan donduran olayda kaçan zanlının, jandarmayı görünce boğazına bıçak dayadığı anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:57
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        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
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        Tekirdağ'da tartıştığı eşi Elif Dim’i (38), döverek öldürüp kaçan H. Dim (45), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        DHA'nın haberine göre jandarmayı görünce elindeki bıçağı boğazına dayayıp, “Gelmeyin, kendimi keserim, kendimi öldürürüm” diyen Dim, yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

        KARISINI ÖLDÜRÜP OĞLUNA SÖYLEDİ

        Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan H. Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartıştı. Evde çocukların bulunmadığı sırada yaşanan tartışmada H. Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, “Anneni öldürdüm, eve git bak” dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.

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        Eşini öldürdükten sonra kaçan H. Dim, izini kaybettirdi. Polis ve jandarma ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçlerine Dim’in Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi’nde görüldüğü ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak, Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde çalışma başlattı.

        BIÇAĞI BOGAZINA DAYADI

        JASAT ekipleri, bu sabah saatlerinde H. Dim’i Karacakılavuz’da motosikletiyle giderken takibe alıp, durdurdu. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, “Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm” dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

        CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        H. Dim’in bıçağı boğazına dayadığı ve jandarma ekiplerinin ikna çabaları, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Gözaltına alınan H. Dim ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #Tekirdağ
        #elif dim
        #Son dakika haberler
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