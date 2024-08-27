Son dakika haberi Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde bulunması için oyuncunun İngiltere'ye gitmesine geçen hafta izin vermişti.

REKORU KIRACAK MI?

Şu an için Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeline sahip transferi, 2015/16 sezonunda Arda Turan’ın Atlético Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon Euro karşılığında gerçekleşen transferi olarak kayıtlarda duruyor. Arda Turan, bu transferle Türk futbol tarihinde 30 milyon Euro'yu aşan ilk isim olmuştu. O dönemde, Arda’dan önceki rekor ise Hakan Çalhanoğlu’nun Hamburg’tan Bayer Leverkusen’e 15.25 milyon Euro karşılığında transfer olması olmuştu. Arda Turan'ın transferinden bu yana geçen yaklaşık dokuz yılda bu rekor hala kırılamadı.

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Arda Turan dışında bugüne kadar, 30 milyon Euro’yu aşan bir bonservis bedeline sahip Türk futbolcu olmadı. En yakın örnek, geçtiğimiz sezon Feyenoord’dan Benfica’ya 25 milyon Euro karşılığında transfer olan Orkun Kökçü oldu. Kökçü, bu bedelle Arda Turan’dan sonra en pahalı ikinci Türk oyuncu konumunda yer alıyor.

Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Arda Güler, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe’den 20 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer oldu. Arda Güler, bu transferle en pahalı yedinci Türk oyuncu unvanına sahip olmuştu.

Şimdi gözler, Ferdi Kadıoğlu’na çevrilmiş durumda. Brighton & Hove Albion'ın Fenerbahçe'ye ödeyeceği bonservis bedeli, Arda Turan’ın rekorunu kırabilir.

Eğer Brighton, Ferdi için Fenerbahçe'ye en az 35 milyon Euro net bonservis bedeli öderse, Ferdi Kadıoğlu Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncusu olacak.