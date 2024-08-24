Ferdi Kadıoğlu, Arda Turan'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor! İşte en pahalı Türk futbolcular
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu, rekor kırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız sol beki Ferdi, Arda Turan'ın bonservis rekorunu geride bırakarak Türk futbol tarihine geçebilir...
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Şu an için Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeline sahip transferi, 2015/16 sezonunda Arda Turan’ın Atlético Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon Euro karşılığında gerçekleşen transferi olarak kayıtlarda duruyor.
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Arda Turan, bu transferle Türk futbol tarihinde 30 milyon Euro'yu aşan ilk isim olmuştu. O dönemde, Arda’dan önceki rekor ise Hakan Çalhanoğlu’nun Hamburg’tan Bayer Leverkusen’e 15.25 milyon Euro karşılığında transfer olması olmuştu. Arda Turan'ın transferinden bu yana geçen yaklaşık dokuz yılda bu rekor hala kırılamadı.
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Arda Turan dışında bugüne kadar, 30 milyon Euro’yu aşan bir bonservis bedeline sahip Türk futbolcu olmadı.
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İşte en pahalı Türk oyuncular:
10- Cengiz Ünder | Marsilya > Fenerbahçe (15 milyon Euro)
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9- Enes Ünal | Getafe > Bournemouth (16,5 milyon Euro)
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8- Yusuf Yazıcı | Trabzonspor > Lille (18,5 milyon Euro)
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7- Arda Güler | Fenerbahçe > Real Madrid (20 milyon Euro)
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6- Merih Demiral | Juventus > Atalanta (21 milyon Euro)
* Sassuolo > Juventus (19,5 milyon Euro)
* Atalanta > Al-Ahli (16,6 milyon Euro)
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5- Çağlar Söyüncü | Freiburg > Leicester (21,1 milyon Euro)
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4- Cenk Tosun | Beşiktaş > Everton (22,5 milyon Euro)
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3- Hakan Çalhanoğlu | Leverkusen > Milan (23,3 milyon Euro)
* Hamburg > Leverkusen (15,25 milyon Euro)
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2- Orkun Kökçü | Feyenoord > Benfica (25 milyon Euro)
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1- Arda Turan | Atletico Madrid > Barcelona (34 milyon Euro)
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Şimdi gözler, Ferdi Kadıoğlu’na çevrilmiş durumda. Brighton & Hove Albion'ın Fenerbahçe'ye ödeyeceği bonservis bedeli, Arda Turan’ın rekorunu kırabilir.
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Eğer Brighton, Ferdi için Fenerbahçe'ye en az 35 milyon Euro net bonservis bedeli öderse, Ferdi Kadıoğlu Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncusu olacak.
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