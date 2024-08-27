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        Haberler Dünya Donald Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı | Dış Haberler

        Donald Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olarak yarışacak Donald Trump, "Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa 3. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız." dedi. Trump ayrıca ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonucu 13 ABD askerinin hayatını kaybetmesini "Kamala ve Biden'ın beceriksizliği" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:58
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        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürdü. Trump, "Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3'üncü Dünya Savaşı çıkacak" dedi.

        Trump, "Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa 3. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecek” dedi.

        Trump, Arlington Ulusal Mezarlığı’nda, 2021 Ağustos’ta Kabil Havalimanı’nda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ABD askerlerinin aileleriyle bir araya geldi ve anma törenine katıldı. Trump, yaptığı açıklamada, "Üç yıl önce Kamala ve Biden'ın beceriksizliği 13 savaşçının ölmesine, yüzlerce sivilin öldürülmesine, ağır yaralanmasına ve 85 milyar dolar değerinde dünyanın en iyi askeri teçhizatının Taliban'a terk edilmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

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        ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ

        Ağustos 2021'de Taliban’ın Afganistan’daki birçok bölgeyi ele geçirmesi ve ilerleyişinin sürdürmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Kabil’deki askerlerin tahliyesini emretmişti. Tahliye oldukça kaotik bir şekilde gerçekleşmiş ve kargaşaya neden olmuştu. Taliban’ın ülkenin yönetimini ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai, ülkeyi terk etmişti.

        Tahliyenin sürdüğü dönemde, 26 Ağustos 2021’de Kabil Havalimanı’na düzenlenen terör saldırısında, aralarında 13 ABD askeri ve 169 Afgan sivilin de bulunduğu 182 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan saatler önce ABD’li yetkililer, vatandaşlarını havalimanını terk etmeleri konusunda uyarmış, eski İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, havalimanında DEAŞ terör örgütü üyelerinin saldırı tehdidi konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ayrıca saldırıda aralarında 15 ABD askerinin de bulunduğu 200 kişi yaralanmıştı.

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        #Donald Trump
        #ABD
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