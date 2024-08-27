Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesinde meslektaşı da olan sevgilisi Murat O. tarafından bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi. Derya öğretmenin katili Murat O. tutuklanarak cezeevine gönderilirken ifadesi ortaya çıktı.
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 47 yaşındaki Derya Demir, gözyaşlarıyla memleketi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde defnedildi.
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Mersin'den alınan Demir'in cenazesi, Büyük Cami'ye getirildi.
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Burada kılınan namazın ardından cenaze, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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Törene Demir'in ailesi, yakınları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay katıldı.
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Demir'in yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
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TUTUKLANDI
Jandarma tarafından Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı Murat O. Mersin'in Erdemli ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Cinayeti itiraf eden zanlı Murat O.'nun ifadesi ortaya çıktı.
Murat O. ifadesinde, "Derya 'ben ayrılmak istiyorum' dedi ve evin dış kapısına yöneldi. Evin kapsını açmaya çalıştı ben de kapıyı tutarak engel olmaya çalıştım. Kapının yanında ayakkabılıkta küçük bir bıçak gördüm. Bıçağı korkutmak amaçlı Derya'ya doğru tuttum. Derya'da bana ‘Ben bıçaktan korkmam' dedi. Ben bıçağı Derya'nın omzuna saplamaya çalıştım, fakat Derya refleksle boynunu çevirince bıçak boynuna saplandı, yere düştü. Ne yapacağımı bilemedim. Evden çıktığımda Derya'nın yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum. Kapıyı çektim çıktım" dediği öğrenildi.
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MAAŞ KARTIYLA BAŞKA BİR OTELDE TATİL YAPMIŞ
Olaydan 2 gün önce Derya'nın maaş kartını kendisine olan borcu nedeniyle verdiğini iddia ederek savunmasına devam ettiği öğrenilen zanlının ifadesinin devamında ise "Bu kart ile önce konaklama yaptığım pansiyonun 10 bin 400 TL'sini ödedim. Olaydan sonra 2 gün bir apart otelde kaldım. Bu süre zarfında harcamalarımı Derya'nın verdiği karttan yaptım. Daha sonra Konya'ya döndüm. Ben Derya'yı sevdim evlenmek istiyordum. Böyle bir olayın gerçekleşmesini istemezdim. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktu. Sadece kendisini korkutmak istemiştim" dediği öğrenildi.
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NE OLMUŞTU?
Mersin Erdemli'de 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den haber alamayan yakınları 19 Ağustos'ta jandarmaya kayıp başvurusununda bulundu.
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6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir'in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bulundu.
Eşyalı yazlık daireden gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı.
Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.
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Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopside kadının boğaz kısmından iki kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Ekipler, cinayet zanlısının Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan 46 yaşındaki arkadaşı Murat O. olduğunu tespit etti. Demir'in kredi kartlarından alışveriş yapıp bir süre pansiyonda kalan zanlının Konya'ya gittiği belirlendi.
Kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Murat O, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.