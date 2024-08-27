Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopside kadının boğaz kısmından iki kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Ekipler, cinayet zanlısının Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan 46 yaşındaki arkadaşı Murat O. olduğunu tespit etti. Demir'in kredi kartlarından alışveriş yapıp bir süre pansiyonda kalan zanlının Konya'ya gittiği belirlendi.

Kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Murat O, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.