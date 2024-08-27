Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yine hastaneye yetişemedi, ikizleri 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı ambulansta doğdu - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yine hastaneye yetişemedi, ikizleri 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı ambulansta doğdu

        Mersin'de 5 yıl önce hastaneye götürülürken oğlunu ambulansta dünyaya getiren Nesrin Gümüş, ikiz bebeklerini de sağlık kuruluşuna ulaşamadan 112 ekibinin yardımıyla yolda doğurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Nesrin Gümüş'ün 11 Temmuz'da doğum sancısı tuttu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine 29 haftalık hamile kadının evine Mezitli 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan ekip yönlendirildi. Acil tıp teknisyeni Osman Özer'in kullandığı ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Gümüş'ün erken doğum nedeniyle riskli olduğunu değerlendiren paramedik Fatma Üçüncü ve Zeynep Öztürk, aracı hızlıca doğuma hazırladı. Sancıları artan anne, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle ikiz bebeklerini yolda dünyaya getirdi.

        Furkan ve Seher ismi verilen prematüre ikizler, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kuvöze alındı.

        AMBULANS SÜRÜCÜSÜ 5 YIL ARAYLA İKİ DOĞUMA TANIK OLDU

        Taburcu edilen bebekleriyle buluşan Nesrin Gümüş'ün, 2019'da yine Özerin kullandığı ambulansla hastaneye götürülürken sağlık personelinin yardımıyla oğlu Erhan'ı doğurduğu da anlaşıldı.

        Sağlık çalışanları Özer, Üçüncü ve Öztürk, anne Gümüş ile bebeklerini evlerinde ziyaret etti.

        Osman Özer, aynı annenin iki doğumuna ambulansta tanıklık etmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

        Yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu vurgulayan Özer, "Doğum başladığında aracı durdurdum. Meslek hayatımda karşılaştığım iki doğum da aynı anneydi. İki doğumda da bebekler gözlerini ambulansta, kucağımızda açtı" dedi.

        "İKİZ BEBEKLERİM OLDUĞU İÇİN O AN AYNI DUYGUYU TEKRAR YAŞADIM"

        Paramediklerden Fatma Üçüncü, doğuma şahitlik etmenin unutulmaz bir an olduğunu belirterek, olay gününü şöyle anlattı: "Komuta merkezinden doğum anonsu aldık. Sağlıkçı arkadaşımız Osman Özer, annenin daha önce doğumuna gittiği için adresi biliyordu. Hemen eve gittik. Annenin ağrısı ve sancısı vardı. Hastayı ambulansa alıp gerekli sağlık kontrollerini yaptık. İlk olarak kız, sonra oğlan çocuğu dünyaya geldi. Kızı kucağıma aldım. İkiz bebeklerim olduğu için o an aynı duyguyu tekrar yaşadım. Onları sağlıklı görmek çok güzel duygu."

        REKLAM

        Zeynep Öztürk de ilk kez ambulansta doğumla karşılaştığını, panik olan anneyi sakinleştirmeye çalıştıklarını anlattı.

        İkiz bebeğin kendileri için sürpriz olduğunu dile getiren Öztürk, "İlk doğumu gerçekleştirdikten sonra anne İkincisi de geliyor dedikten sonra heyecanlandık. Annenin yaşı, doğum sayısı, ikiz gebelik ve erken doğum riskleri olmasına rağmen doğumu sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        ANNEDEN SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR

        10 çocuk annesi Nesrin Gümüş, bebeklerini kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Ekibe teşekkür eden Gümüş, "Benimle ilgilenen sağlık ekibi çok anlayışlıydı. Biraz heyecanlandığım için sakinleştirdiler. Allah razı olsun bizi ziyaret ettiler" dedi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa