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Manisa´da terör operasyonu: 3 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Suriye´de terör örgütü tarafından eğitilen ve Türkiye´ye kaçak yollardan giriş yapan 3 kişi yakalandı. Sosyal medyada terör propagandası yapan 8 kişiye de işlem yapıldı

Giriş: 20.03.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa´da terör operasyonu: 3 gözaltı
Manisa´da terör operasyonu: 3 gözaltı
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DHA

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye´de PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde 6-24 ay arasında eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye´ye giriş yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında ayrıca Manisa´nın Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişiye de işlem yapıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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