Manisa´da terör operasyonu: 3 gözaltı

DHA

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye´de PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde 6-24 ay arasında eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye´ye giriş yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında ayrıca Manisa´nın Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişiye de işlem yapıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.