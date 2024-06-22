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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Dün sabah saat: 11.30 sıralarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

YANGINA GECE DE MÜDAHALE EDİLDİ AA ve DHA'da yer alan habere göre Yağbasan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam etti.

3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 orman personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

HAVADAN VE KARADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti. REKLAM

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYELER OLMUŞTU Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yönelmiş, ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etmişti.

BAZI EVLER TAMAMEN YANDI Bu iki mahalledeki bazı evler tamamen yanmış, bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef olmuş, tarım arazileri zarar görmüştü. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Kızılay yetkilileri de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü! Haberi Görüntüle