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        Haberler Gündem Çevre Manisa Salihli orman yangınında 420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu | Son dakika haberleri

        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, Dibek Dağı mevkiinde dün saat 11.30'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Orman yangınında şu ana ilk belirlemelere göre 300 hektar (420 futbol sahası) yeşil alanın zarar gördüğü öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:17
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        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Dün sabah saat: 11.30 sıralarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

        YANGINA GECE DE MÜDAHALE EDİLDİ

        AA ve DHA'da yer alan habere göre Yağbasan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam etti.

        3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 orman personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        HAVADAN VE KARADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

        Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

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        TEDBİR AMAÇLI TAHLİYELER OLMUŞTU

        Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yönelmiş, ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etmişti.

        BAZI EVLER TAMAMEN YANDI

        Bu iki mahalledeki bazı evler tamamen yanmış, bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef olmuş, tarım arazileri zarar görmüştü.

        Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Kızılay yetkilileri de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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        #Manisa Salihli orman yangını
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