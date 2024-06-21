Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün akşam saat: 22.15'te çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saat: 15.20'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, yangında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda, dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
MÜDAHALE EDİLDİ KURTARILAMADI
Öğle saatlerinde yaralılardan Remzi Yılmaz da tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı ve can kaybı 6'ya yükseldi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE
Diyarbakır'da yaşamını yitiren 4 kişinin Mehmet Buğdaycı (19), yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (18), İsmail Yardımcı ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayan Remzi Yılmaz olduğu öğrenildi. Mardin'de ise amca çocukları oldukları öğrenilen Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir (40) hayatını kaybetti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti.
"TAMAMEN KONTOL ALTINA ALINDI"
Yangının ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
BAKAN KOCA: 11 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
CENAZELERİ TESLİM ALINDI
Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demirin (40) cenazeleri yakınları tarafından Mazıdağı ilçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.
İKİ KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ
Burada kılınan cenaze namazının ardından amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Anız felaketi yaşanan bölgede soğutma işleminin tamamlandığı bildirildi.