Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda, dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde yaralılardan Remzi Yılmaz da tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı ve can kaybı 6'ya yükseldi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE

Diyarbakır'da yaşamını yitiren 4 kişinin Mehmet Buğdaycı (19), yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (18), İsmail Yardımcı ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayan Remzi Yılmaz olduğu öğrenildi. Mardin'de ise amca çocukları oldukları öğrenilen Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir (40) hayatını kaybetti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti.