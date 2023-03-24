MANİSA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe
Manisa Sahur Vakti: 05:41
Manisa İftar Vakti: 19:31
Manisa Teravih Namazı Saati: 20:48
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 05:39
İftar Vakti (Akşam): 19:32
Teravih Namazı (Yatsı): 20:49
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:38
İftar Vakti (Akşam): 19:32
Teravih Namazı (Yatsı): 20:50
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 05:36
İftar Vakti (Akşam): 19:34
Teravih Namazı (Yatsı): 20:51
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:34
İftar Vakti (Akşam): 19:35
Teravih Namazı (Yatsı): 20:52
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 05:32
İftar Vakti (Akşam): 19:36
Teravih Namazı (Yatsı): 20:53