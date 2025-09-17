Ağaç keserken boğazını kesip can verdi!
Manisa'da, akılalmaz bir olay meydana geldi. Alaşehir ilçesinde, ağaç kesmek isterken elinden kayan spiral makine ile boynundan ağır yaralanan 77 yaşındaki Günay Eraslan, hayatını kaybetti
Manisa'da olay, dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 5 çocuk babası olan Günay Eraslan (77), evinin bahçesindeki kuruyan kayısı ağacını spiral makinesiyle kesmek istedi.
MAKİNE BİR ANDA ELİNDEN KAYDI
DHA'daki habere göre bu sırada Eraslan'ın elinden kayan spiral makinesi boynunu kesti. Eraslan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumu ağır olan Eraslan, kurtarılamadı. Eraslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.