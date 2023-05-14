Manisa Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Manisa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Manisa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Manisa Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Manisa seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Manisa Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Manisa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.46 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 78.8 oldu. Manisa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 361.813 oyla yüzde 47.49 - Kemal Kılıçdaroğlu: 348.475 oyla yüzde 45.74 - Sinan Oğan: 46.152 oyla yüzde 6.06 - Muharrem İnce: 5.359 oyla yüzde 0.70 aldı. Manisa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 361.813 oyla yüzde 47.49Kemal Kılıçdaroğlu: 348.475 oyla yüzde 45.74Sinan Oğan: 46.152 oyla yüzde 6.06Muharrem İnce: 5.359 oyla yüzde 0.70

Manisa Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.43 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:30 itibarıyla yüzde 67.1 oranında açıldı. 2023 Manisa milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 308.232 oyla yüzde 49.2 - Millet İttifakı: 251.136 oyla yüzde 40.09 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 34.061 oyla yüzde 5.44 - Ata İttifakı: 14.657 oyla yüzde 2.34 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.672 oyla yüzde 0.26 aldı. Saat 21:30 itibarıyla 2023 Manisa milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 308.232 oyla yüzde 49.2Millet İttifakı: 251.136 oyla yüzde 40.09Emek ve Özgürlük İttifakı: 34.061 oyla yüzde 5.44Ata İttifakı: 14.657 oyla yüzde 2.34Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.672 oyla yüzde 0.26AK Parti: 196.684 oyla yüzde 31.40CHP: 181.783 oyla yüzde 29.02MHP: 92.850 oyla yüzde 14.82İYİ Parti: 69.353 oyla yüzde 11.07YEŞİL SOL: 34.061 oyla yüzde 5.44ZP: 12.477 oyla yüzde 1.99YENİDEN REFAH: 9.535 oyla yüzde 1.52BBP: 9.163 oyla yüzde 1.46MEMLEKET: 5.848 oyla yüzde 0.93AP: 2.180 oyla yüzde 0.35GENÇ: 1.750 oyla yüzde 0.28TKP: 882 oyla yüzde 0.14MP: 762 oyla yüzde 0.12HAKPAR: 694 oyla yüzde 0.11SOL PARTI: 584 oyla yüzde 0.09HKP: 455 oyla yüzde 0.07MİLLİYOL: 365 oyla yüzde 0.06YP: 210 oyla yüzde 0.03TKH: 206 oyla yüzde 0.03ANAP: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00