Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Manisa Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Manisa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Meclis’i belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Manisa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları da gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Manisa seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Manisa seçim sonuçlarına göre ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Manisa genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Manisa Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili genel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Giriş: 14.05.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Manisa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Manisa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Manisa Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Manisa seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Manisa Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Manisa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.46 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 78.8 oldu. Manisa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 361.813 oyla yüzde 47.49 - Kemal Kılıçdaroğlu: 348.475 oyla yüzde 45.74 - Sinan Oğan: 46.152 oyla yüzde 6.06 - Muharrem İnce: 5.359 oyla yüzde 0.70 aldı. Manisa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 361.813 oyla yüzde 47.49

Kemal Kılıçdaroğlu: 348.475 oyla yüzde 45.74

Sinan Oğan: 46.152 oyla yüzde 6.06

Muharrem İnce: 5.359 oyla yüzde 0.70



Manisa Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.43 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:30 itibarıyla yüzde 67.1 oranında açıldı. 2023 Manisa milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 308.232 oyla yüzde 49.2 - Millet İttifakı: 251.136 oyla yüzde 40.09 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 34.061 oyla yüzde 5.44 - Ata İttifakı: 14.657 oyla yüzde 2.34 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.672 oyla yüzde 0.26 aldı. Saat 21:30 itibarıyla 2023 Manisa milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 308.232 oyla yüzde 49.2

Millet İttifakı: 251.136 oyla yüzde 40.09

Emek ve Özgürlük İttifakı: 34.061 oyla yüzde 5.44

Ata İttifakı: 14.657 oyla yüzde 2.34

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.672 oyla yüzde 0.26

AK Parti: 196.684 oyla yüzde 31.40

CHP: 181.783 oyla yüzde 29.02

MHP: 92.850 oyla yüzde 14.82

İYİ Parti: 69.353 oyla yüzde 11.07

YEŞİL SOL: 34.061 oyla yüzde 5.44

ZP: 12.477 oyla yüzde 1.99

YENİDEN REFAH: 9.535 oyla yüzde 1.52

BBP: 9.163 oyla yüzde 1.46

MEMLEKET: 5.848 oyla yüzde 0.93

AP: 2.180 oyla yüzde 0.35

GENÇ: 1.750 oyla yüzde 0.28

TKP: 882 oyla yüzde 0.14

MP: 762 oyla yüzde 0.12

HAKPAR: 694 oyla yüzde 0.11

SOL PARTI: 584 oyla yüzde 0.09

HKP: 455 oyla yüzde 0.07

MİLLİYOL: 365 oyla yüzde 0.06

YP: 210 oyla yüzde 0.03

TKH: 206 oyla yüzde 0.03

ANAP: 0 oyla yüzde 0.00

TİP: 0 oyla yüzde 0.00

AB: 0 oyla yüzde 0.00

GBP: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
Şırnak'ta
Şırnak'ta "özel güvenlik bölgesi" kararı
CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum
CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.