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Manisa FK, Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü’nde, Levent Eriş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi

Giriş: 31.01.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa FK, Yalçın Koşukavak ile anlaştı
İHA

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan ve 1-1 beraberlikle tamamlanan Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Levent Eriş ile yollarını ayıran Manisa FK, en son 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ile prensipte anlaştı.

Deneyimli teknik direktör, bugün saat 13.00’da kulüp tesislerinde Manisa FK ile resmi sözleşmeye imza atacak.

UEFA Pro-Lisans sahibi olan Koşukavak, daha önce İstanbulspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Altay ve Bursaspor kulüplerinde de görev yaptı.

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