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Manisa FK, Junior Fernandes'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, flaş bir transfere imza attı. Ege temsilcisi, bir dönem Alanyaspor ve Başakşehir'de de forma giyen Şilili hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.

Giriş: 16.01.2023 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa FK, Junior Fernandes'i kadrosuna kattı
DHA

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ara transfer döneminde Şilili hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar 36 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Fernandes, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok heyecanlıyım. Daha önce Süper Lig'de çok güzel sezonlar yaşadım. Türkiye'deki hikayeme Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için devam edeceğim. Hedefimiz Süper Lig olacak ve en kısa sürede takımıma katkı sağlayarak bu hedefe ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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