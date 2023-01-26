Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Manisa FK

Manisa FK, hücum oyuncusu Ballou Tablayı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Fildişi Sahili asıllı Kanadalı hücum oyuncusu Ballou Tabla'yı kadrosuna kattı

Giriş: 26.01.2023 - 00:00 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa FK, hücum oyuncusu Ballou Tablayı transfer etti
AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende 24 yaşındaki Ballou Tabla ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ballou Tabla, hedefleri olan bir kulübe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Beni çok isteyen bir takıma elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. En kısa sürede takımıma adapte olup hedefimiz olan Süper Lig için mücadele edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp genel koordinatörü Hüseyin Hasacar da Tabla'nın takıma güç katacağını dile getirerek, "Ballou Tabla, genç ve yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu. Hücum hattında takımımıza çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
51 yaşındaki kişi otomobilde ölü bulundu
51 yaşındaki kişi otomobilde ölü bulundu
4 suçtan aranan hükümlü yakalandı
4 suçtan aranan hükümlü yakalandı
2023 Dini günler takvimi diyanet tarafından açıklandı!
2023 Dini günler takvimi diyanet tarafından açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.