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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı imzayı attı - Futbol Haberleri

        Manisa FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı imzayı attı

        Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hakan Şapçı ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:41 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:41
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        Manisa FK'da Hakan Şapçı dönemi!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Hakan Şapçı oldu.

        Manisa FK, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hakan Şapçı için imza töreni düzenledi. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törene Sportif Direktör Serkan İşyapan da katıldı.

        "ÇOK GÜZEL HAYALLERİMİZ VAR"

        Manisalı teknik adam, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Şapçı, "Manisa futbolu için çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Ben ve ekibim de bunun bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz. Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız" diye konuştu.

        "HAKAN HOCA VE EKİBİNE GÜVENİYORUZ"

        Teknik Direktör Hakan Şapçı ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyen Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan ise, "Hakan Şapçı Hocamız, Manisa'nın yetiştirdiği değerli bir teknik adam. Onunla birlikte çalışacağımız için mutluyuz. Hakan Hocamıza ve ekibine güveniyoruz. Kulübümüzle başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        2014-2015 sezonunda o dönemki adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan Manisa Futbol Kulübü ile 45 maç namağlup seri yakalayan ve ilk şampiyonluğunu yaşayan Hakan Şapçı, daha sonra görev aldığı Turgutluspor, Bergama Belediyespor, Aliağa FK ve Muğlaspor ile şampiyonluklar elde etti. 2017-2018 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alan Uşakspor'u şampiyon yaparak TFF 2. Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam, son olarak Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele veren Manisaspor'un başındaydı.

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