Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi Manisa FK, 3 golle 3 puana uzana taraf oldu.

Manisa ekibi, Adanaspor'u 39'da Adem Büyük, 45'te penaltıdan Marvin Gakpa ve 56'da Ayberk Karapo'nun golleriyle devirdi. Siyah-beyazlılarda, David Domgjoni 73. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Adanaspor'un sayılarını ise 27'de ve 77'de (penaltıdan) Ahmetcan Köse kaydetti.

Bu sonuçla Manisa FK, puanını 11'e yükseltirken, Adanaspor 7 puanda kaldı.