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Manisa FK: 2 - Altınordu: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kaldı

Giriş: 24.04.2023 - 18:12 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa FK: 2 - Altınordu: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Manisa FK ile Hasan Özer'in yönetimindeki Altınordu karşı karşıya geldi.

Mücadelede konuk Altınordu, 18. dakikada Kerim Alıcı ve 27. dakikada Ali Özgün'ün attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise golleri ev sahibi Manisa FK buldu.

Muhammet Taha Şahin'in golüyle 59. dakikada farkı 1'e indiren Manisa FK, VAR incelemesi sonrası 66. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışı için topun başına Marvin Gakpa, 68. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla play-off'ları hedefleyen Manisa FK puanını 49'a, kümede kalma mücadelesi veren Altınordu ise 33'e çıkardı.

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