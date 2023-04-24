Bu sonuçla play-off'ları hedefleyen Manisa FK puanını 49'a, kümede kalma mücadelesi veren Altınordu ise 33'e çıkardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Muhammet Taha Şahin'in golüyle 59. dakikada farkı 1'e indiren Manisa FK, VAR incelemesi sonrası 66. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışı için topun başına Marvin Gakpa, 68. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.