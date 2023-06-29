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Manisa'da yakıt tankeri devrildi: 3 yaralı

Manisa Sarıgöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yakıt tankeri yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 29.06.2023 - 06:46 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da yakıt tankeri devrildi: 3 yaralı
Yakıt tankeri devrildi: 3 yaralı
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AA

Sarıgöl ilçesinde yakıt tankerinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Z.A. (52) idaresindeki yakıt tankeri, Buldan-Sarıgöl mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

AA'nın haberine göre; araçta sıkışan Z.A. ile İ.D.T (12) ve R.E.T (17) AKS 110 ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Sarıgöl Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yakıt tankeri güvenlik önlemi alınarak kaldırıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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