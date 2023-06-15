Alınan bilgiye göre, Özcan T.'nin kullandığı kamyon ile Ramazan E. idaresindeki otomobil Manisa-Menemen yolunun Batı Çevre Yolu kavşağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan E, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı sürücü, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Manisa yönü bir süre ulaşıma kapanırken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.