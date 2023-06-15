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Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Giriş: 15.06.2023 - 00:39 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
AA

Alınan bilgiye göre, Özcan T.'nin kullandığı kamyon ile Ramazan E. idaresindeki otomobil Manisa-Menemen yolunun Batı Çevre Yolu kavşağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan E, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı sürücü, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Manisa yönü bir süre ulaşıma kapanırken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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