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        Haberler Yaşam Manisa'da ilk kez bir ayı görüntülendi

        Manisa'da ilk kez bir ayı görüntülendi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanla ilk kez ayı görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:30
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        Manisa'da ilk kez görüntülendi
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        Manisa'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla ayı doğal yaşam alanında görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan ve görsellerin de yer aldığı paylaşımda, "Fotokapan çalışmalarımız sırasında ilk kez bir ayıyı doğal yaşam alanında görüntülemeyi başardık" ifadesi yer aldı.

        Görüntünün, Manisa'nın zengin ekosisteminin güçlü bir göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, yaban hayatı koruma çalışmalarının önemi vurgulandı.

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        #ayı
        #Manisa
        #haberler
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