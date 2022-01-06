Manisa'da halk otobüsünün çarptığı kadın öldü

Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Parlak'a (45) sağa dönüş yapan Ali U. (55) idaresindeki 45 D 0034 plakalı halk otobüsü çarptı.

Parlak'ın otobüsün altında kaldığını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince otobüsün altından çıkarılan Parlak, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Ali U, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.