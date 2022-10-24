Manisa'da feci kaza: 2 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AKS ekibi sevk edildi. Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

AA'nın haberine göre; yaralanan sürücü ile araçtaki Pervin B. (28), Filiz K. (43), Muhammet Ali B. (9), Furkan K. (13), Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.