Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 73-66’lık skorla galip ayrıldı.

Salon: Muradiye Spor Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Göksun Öz xx

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Belediyespor: Roberson xx 11, Cruz xx 17, Erdi Gülaslan x 4, Anosike xxx 17, Bruinsma xx 8, Ogün Sevinç x, Mustafa Baki Görür x, Michalak xx 11, Yiğit Baran Sarıkaya x 5

Beşiktaş Emlakjet: Coleman x 4, Usher xx 8, Okben Ulubay xx 13, Orelik xx 13, McCormack xx 15, Brown xx 11, Furkan Haltalı x 2, Yağız Aksu x, Burak Can Yıldızlı x, Emir Adıgüzel x

1. periyot: 22-13 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 39-33 (Manisa BBSK lehine)

3. periyot: 53-56 (Beşiktaş lehine)