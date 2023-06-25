Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol STBL

Manisa BŞB, Ryan Luther'i kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 28 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Ryan Luther’ı kadrosuna kattı.

Giriş: 25.06.2023 - 19:41 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa BŞB, Ryan Luther'i kadrosuna kattı
İHA

2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 28 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Ryan Luther’ı kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, kariyeri boyunca Letonya’da Ventspil, İspanya’da UCAM Murcia ve ülkemizde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol formaları giyen 206’lık uzun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Ryan Luther’a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
LBGT'lilerin yürüyüşünde gözaltılar
LBGT'lilerin yürüyüşünde gözaltılar
Antalya'da denizde cansız beden bulundu
Antalya'da denizde cansız beden bulundu
Arkadaşlarıyla gittiği piknikte barajda boğuldu
Arkadaşlarıyla gittiği piknikte barajda boğuldu
Polonya: Rus yetkililer öngörülemez
Polonya: Rus yetkililer öngörülemez

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.