Manisa Basket'e ABD'li oyun kurucu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manisa temsilcisi 1.91'lik oyun kurucuyla sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve Jon Elmore için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.