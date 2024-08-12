Manisa Alaşehir'de orman yangını
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Giriş: 12.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:50
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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