Merve Boluğur'a Erkekleri Koruma Derneği'nden tepki: Dava açıyoruz
8 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" ifadelerini kullanan Merve Boluğur'a dava açılacak. Erkekleri Koruma Derneği, "Merve Hanım'a dava açıyoruz" açıklamasında bulundu
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Merve Boluğur, son dönemde sosyal medya hesabından erkekler aleyhine yaptığı açıklamalarla tepki çekiyor.
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Merve Boluğur, 8 Ağustos'ta; "Erkeklerin % 99'u şerefsizdir" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Merve Boluğur, ayrıca 10 Ağustos'ta erkeklerin aleyhine "Instagram açılsın, erkekler kapatılsın" cümlesiyle de bir paylaşımda bulundu.
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Bir hayli tepki çeken Merve Boluğur, "Erkeklerin % 99'u şerefsizdir" şeklindeki paylaşımı, sosyal medya hesabında hâlâ durmasına rağmen; "Öyle bir şey tabii ki demedim. Erkekleri seviyorum, özellikle de kumralları" ifadelerini kullanmasına bir anlam verilemedi.
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Fakat Merve Boluğur'un bu sözleri, Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler'i tatmin etmemiş olacak ki dernek adına söz konusu paylaşım için ünlü oyuncuya dava açılacağını açıkladı.
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ERKEKLERİ KORUMA DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ
Erkekleri Koruma Derneği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Merve hanıma dava açıyoruz. Kim şerefsiz göreceğiz" ifadelerine yer verildi.