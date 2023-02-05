Manisa FK, Yılport Samsunspor'u Münin Özkasap Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 4. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Samsunspor aradığı golü 69. dakikada Yunus Emre Çift ile buldu: 0-1.

Karşılaşmanın 82. dakikasında ise ev sahibi takım Junior Fernandes'in penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı: 1-1.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Manisa FK puanını 30'a yükseltti. 4 haftalık galibiyet serisinin ardından berabere kalan Yılport Samsunspor puanını 42'ye yükseltti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Barış Çiçeksoyu

Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 75 Serkan Odabaşoğlu), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 85 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo, Batuhan Kör (Dk. 78 Fernandes), Adem Büyük (Dk. 85 Mehmet Uysal)

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Guel), Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Cihan Kahraman), Osman Çelik, Celil Yüksel (Dk. 72 Barış Alıcı), Soner Gönül, Laura (Dk. 72 Fofana), Tanque (Dk. 90+2 Mendes)

Goller: Dk. 69 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Fernandes (Penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 41 Diallo, Dk. 65 Adem Büyük, Dk 90+8 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 76 Yunus Emre Çift, Dk. 81 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)