Mango Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Mango Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Mango Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Mango Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

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Mango, Anacardiaceae familyasına ait bir meyve türüdür ve genellikle tropik iklimlerde yetişir. Ancak, doğru koşullar altında, mango ağaçları ılıman iklimlerde de yetiştirilebilir. Mango fidanları oldukça dayanıklıdır ve genellikle sıcak ve nemli iklimleri tercih ederler. Şimdi mango fidanı nasıl yetiştirilir, ne zaman dikilir, ne kadar sürede meyve verir ve diğer önemli bilgilere ayrıntılı bir şekilde bakalım. İşte detaylar…

Mango Fidanı Genel Özellikleri

Mango (Mangifera indica), Anacardiaceae familyasına ait tropik bir meyve ağacıdır ve ana vatanı Güney ve Güneydoğu Asya'dır. Özellikle Hindistan ve Myanmar bölgelerinde doğal olarak bulunur ve dünya çapında birçok çeşidi mevcuttur. Özellikleri ise şöyledir:

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Mangolar, büyük, geniş yapraklı, her daim yeşil olan ağaçlardır.

Tropikal ve subtropikal iklimlerde geniş çapta yetiştirilir.

Mango ağacı, geniş bir tepesi olan büyük bir ağaçtır ve yükseklikleri 15-30 metreye kadar çıkabilir.

Mango ağacının yaprakları kalıcıdır, genellikle yeni filizlenirken parlak kırmızımsı-kahverengi, daha sonra koyu yeşil ve derimsi olur.

Mango meyvesi, bir drupe olarak sınıflandırılır ve çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Genellikle meyve, olgunlaştıkça sarıdan turuncuya veya kırmızıya dönen yeşil bir deriye sahiptir.

Meyvenin içi genellikle parlak sarıdır ve tatlı, aromatik bir tada sahiptir. Meyvenin ortasında tek bir düz tohum bulunur.

Mango Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Mango fidanları genellikle ilkbahar aylarının sonu ve yaz aylarının başında dikilir. Bu dönem, fidanın sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en iyi zamandır.

Mango Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Mango fidanı yetiştirmek, doğru koşullar sağlandığında sonuçları keyifli bir deneyim olabilir. İşte mango fidanı yetiştirmek için gereken adımlar:

Yer Seçimi ve Toprak Hazırlığı: Mango fidanlarını yetiştirmek için öncelikle bol güneş alan ve iyi drenajlı bir yer seçmelisiniz. Mango fidanları, tıkanıklığı olan topraklarda kök sorunları yaşayabilir. Ayrıca, toprağın hafif asidik olması (pH 5.5-7.5) mango fidanı için en iyisidir.

İklim: Mango yetiştiriciliği için ideal iklim ılıman iklimlerdir. Kış sıcaklığının 50 C üzerinde olduğu yerlerde mango fidanı yetişebilir. Dona karşı duyarlıdırlar ve genellikle en iyi 24-30°C sıcaklık aralığında büyürler.

Dikim: Mango fidanını dikmek için, fidanın kök topu büyüklüğünde bir çukur kazın. Çukurun genişliği ve derinliği fidanın kök topunun iki katı olmalıdır. Fidanı çukura yerleştirin ve toprağı hafifçe sıkıştırın, böylece hava boşlukları yok olur.

Sulama: Mango fidanlarını ilk birkaç hafta boyunca düzenli olarak sulayın. Fidanlarınızı haftada bir kez sulamak genellikle yeterlidir, ancak hava koşullarına ve toprağın nem seviyesine bağlı olarak bu sıklığı ayarlamanız gerekebilir.

Gübreleme: Mango fidanlarının, özellikle büyüme evrelerinde besinlere ihtiyacı vardır. Yılda birkaç kez yavaş salınımlı bir gübre kullanabilirsiniz. Ayrıca, mango fidanının sağlıklı büyümesi için potasyum ve azot bakımından zengin bir gübre seçin.

Budama: Mango fidanları genellikle çok az budama gerektirir. Ancak, ağacın formunu korumak ve ölü veya hastalıklı dalları temizlemek için hafif bir budama yapabilirsiniz.

Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Mango fidanları, özellikle uygun bakım ve çevre koşulları sağlandığında, çeşitli hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır. Ancak, nemli koşullarda mantar hastalıkları gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, yaprak biti, örümcek akarı ve meyve sinekleri gibi zararlılara karşı da dikkatli olunmalıdır.

Mango Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Mango fidanı her ne kadar tropik ve subtropik iklimlerin meyvesi olsa da aşırı sulamaya karşı son derece hassastır. Bu sebeple mango fidanları genellikle haftada bir kez sulanır. Ancak, hava koşullarına ve toprağın nem seviyesine bağlı olarak sulama sıklığı değişebilir. İdeal olan toprağın yüzeyi kurudukça mango fidanını sulamaktır.

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Mango Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Mango fidanları genellikle dikildikten sonra 4-6 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ancak, optimum büyüme koşulları sağlandığında, bazı çeşitlerin daha erken meyve vermeye başladığı görülmüştür.

Mango Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Mango fidanı ılıman iklimlerin meyvesi olduğu için önerilen ekim zamanı ilkbaharın sonu ve yaz aylarının başıdır. Öte yandan mango fidanı dikiminde tüplü ya da saksılı bir fidan tercih edecekseniz yıl boyunca ekimi yapılabilir. Yine de önerilen dikim zamanı buharlaşlamanın daha az olduğu sabahın erken saatleri ya da akşamüzeridir.

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