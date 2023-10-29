Manchester United Manchester City derbisi için beklenen gün geldi çattı. Bu sezonu inişli çıkışlı bir grafik çizen Manchester United ile hem lig hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Manchester City, Old Trafford'da karşı karşıya gelecek. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele hakkında detaylar...