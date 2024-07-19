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        Haberler Spor Transfer Manchester United, Leny Yoro'yu Real Madrid'in elinden kaptı - Futbol Haberleri

        Manchester United, Leny Yoro'yu Real Madrid'in elinden kaptı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Lille forması giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Leny Yoro'yu renklerine bağladığını açıkladı. Fransız futbolcuyla Real Madrid de yakından ilgileniyordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:06
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        M.United'dan 62 milyon euroluk transfer!
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        Dünyanın iki büyük devi Manchester United ve Real Madrid'i karşıya karşıya getiren Leny Yoro transferinde Kırmızı Şeytanlar mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi bu transfer için Fransız ekibi Lille'e 62 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunmacı, 2029 yılının haziran ayına kadar bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzaladı." denildi.

        Açıklamada, "Henüz 18 yaşında olan Yoro, Lille'de 60 maça çıktı. Geçen sezon Ligue 1'de sezonun takımına seçildi ve kulübünün ligi dördüncü bitirmesine yardımcı oldu." bilgisine yer verildi.

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