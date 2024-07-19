Manchester United, Leny Yoro'yu Real Madrid'in elinden kaptı

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Dünyanın iki büyük devi Manchester United ve Real Madrid'i karşıya karşıya getiren Leny Yoro transferinde Kırmızı Şeytanlar mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi bu transfer için Fransız ekibi Lille'e 62 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunmacı, 2029 yılının haziran ayına kadar bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada, "Henüz 18 yaşında olan Yoro, Lille'de 60 maça çıktı. Geçen sezon Ligue 1'de sezonun takımına seçildi ve kulübünün ligi dördüncü bitirmesine yardımcı oldu." bilgisine yer verildi.