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        Haberler Spor Futbol Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Galatasaray maçı şifresiz mi, neden açılmıyor? - Futbol Haberleri

        Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor. Maçı televizyondan takip edecek olan futbolseverler, "Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor?" Sorusunun yanıtını arıyor. İşte Manchester United-Galatasaray maçının canlı yayınlanacağı kanal...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 03.10.2023 - 22:27
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        • 1

          Manchester United-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Maçı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Manchester United-Galatasaray maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, "Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor?" İşte detaylar...

        • 2

          MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen ve TV8,5 ekranlandan canlı yayınlanacak.

        • 3

          Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Rashford, Hojlund

          Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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