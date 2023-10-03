Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor. Maçı televizyondan takip edecek olan futbolseverler, "Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor?" Sorusunun yanıtını arıyor. İşte Manchester United-Galatasaray maçının canlı yayınlanacağı kanal...
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Manchester United-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Maçı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Manchester United-Galatasaray maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, "Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor?" İşte detaylar...
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MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen ve TV8,5 ekranlandan canlı yayınlanacak.
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Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Rashford, Hojlund
Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi
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