Manchester United-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Maçı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Manchester United-Galatasaray maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, "Manchester United-Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanıyor?" İşte detaylar...