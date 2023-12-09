Manchester United evinde Bournemouth'a farklı mağlup oldu
Manchester United, Bayern Münih ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Bournemouth'a evinde 3-0 mağlup oldu
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 3-0'lık skorla kazandı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Dominic Solanke, 68. dakikada 68. dakikada Philip Billing ve 73. dakikada Marcos Senesi kaydetti.
Son 3 lig maçında 2. kez yenilen Manchester United, 27 puanda kaldı. Son 5 maçta 13 puan toplayan Bournemouth, puanını 19'a çıkardı.
Manchester United, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladıktan sonra Liverpool deplasmanına gidecek. Bournemouth ise Luton Town'ı konuk edecek.