HABERTURK.COM / Ajanslar

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde takıma kiralık olarak katılan Marcel Sabitzer ve Wout Weghorst ile yola devam edilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada Weghorst'un Burnley'e, Sabitzer'in ise Bayern Münih'e geri döneceği ifade edildi.

SEZONA BEŞİKTAŞ'TA BAŞLAMIŞTI

Geride bıraktığımız sezonun başında Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'a kiralık olarak katılan Weghorst, kış transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a kiralık olarak katılmıştı.

İngiliz kulübünün forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydeden Hollandalı futbolcu, Beşiktaş forması ile ise 18 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO