Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın farklı bölgelerine yayılan koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın ara transfer döneminde Shanghai Shenua'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Odion Ighalo, tedbir amaçlı olarak Kırmızı Şeytanlar'ın İspanya'daki hazırlık kampına götürülmedi.

Tecrübeli futbolcu, virüsün kuluçka dönemi olan 14 günlük süre bitene kadar çalışmalarına takımın performans koçu Wayne Richardson eşliğinde Manchester şehrindeki GB Taewondo Centre'da devam ediyor.

Daily Mail'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, "Odion, Manchester'da kalacak çünkü kısa süre önce Çin'den geldi. Ülkeden ayrılması halinde geri dönmesine izin verileceğinden emin değiliz. Bu yüzden bizimle olmayacak ve kendisine özel bir program dahilinde İngiltere'de çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

2017 yılının ilk aylarında Çin Süper Ligi'nin yolunu tutan ve iki farklı takımın formasını giyen Ighalo, 31 Ocak 2020 tarihinde kiralık olarak Manchester United'a transfer oldu. 30 yaşındaki Nijeryalı golcünün 14 Şubat Cuma gününden sonra takıma katılması bekleniyor. (Goal)