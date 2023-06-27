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Manchester City Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Chelsea'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı.

Giriş: 27.06.2023 - 20:45 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı
İHA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta sahasını Hırvat yıldız Mateo Kovacic ile güçlendirdi.

City, 29 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kovacic, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 37 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Transferiyle ilgili konuşan Mateo Kovacic, "Bu benim için harika bir hamle. Manchester City'de oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu açıklamasının devamında, "Pep'in bu takımını izleyen herkes ne kadar iyi olduklarını bilir. Benim için dünyanın en iyi takımı Manchester City. Kazandıkları kupalar ortada. Bu kadroya katılmak her futbolcunun hayalidir" sözlerini sarf etti.

Chelsea, Mateo Kovacic'i 2019-20 sezonu başında Real Madrid'den 45 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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