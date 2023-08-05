Manchester City, Josko Gvardiol'u kadrosuna kattı
İngiliz ekibi Manchester City, Alman temsilcisi Leipzig forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Josko Gvardiol'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Gvardiol; futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak!
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İngiltere Premier Lig'de son 3 yılın şampiyonu Manchester City, Alman kulübü Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'u transfer etti.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
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Gvardiol, Manchester City'nin Mateo Kovacic'ten sonra yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 2. isim oldu.
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İngiliz basını, transferin 90 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
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İddiaların doğruluğu halinde Gvardiol; 2019 yazında Manchester United'ın 87 milyon Euro'ya transfer ettiği Harry Maguire'ı geçerek futbol tarihinin bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak.
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Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Gvardiol, 2021-22 sezonundan itibaren oynamaya başladığı Leipzig'de 2 Almanya Kupası kazandı.
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Hırvatistan Milli Takımı formasını 21 defa giyen Gvardiol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3'üncülük yaşadı.
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