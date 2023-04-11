UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Manchester City ile Bayern Münih arasında 'erken final' olarak adlandırılan dev eşleşmenin ilk maçını İngiliz ekibi 3-0 kazandı.

İkinci golün asistini yapan Haaland, 76'de bu kez kendisi fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Guardiola'nın öğrencileri 3-0'lık skorla rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.