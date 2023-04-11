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Manchester City - Bayern Münih: 3-0 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Bayern Münih'i 3-0 mağlup ederek yarı final yolunda büyük avantaj yakaladı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Rodri, Bernardo Silva ve Haaland kaydetti.

Giriş: 11.04.2023 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City - Bayern Münih: 3-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Manchester City ile Bayern Münih arasında 'erken final' olarak adlandırılan dev eşleşmenin ilk maçını İngiliz ekibi 3-0 kazandı.

Mücadeleye iyi başlayan Manchester City, 27 dakikada Rodri'nin ceza sahası dışından kaydettiği muhteşem golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Sane ile etkili olmaya çalışan Bayern, yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise İngiliz ekibi, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Haaland'ın müthiş ortasında Bernardo Silva'nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-0.

İkinci golün asistini yapan Haaland, 76'de bu kez kendisi fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Guardiola'nın öğrencileri 3-0'lık skorla rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Bayern Münih ile Manchester City arasındaki rövanş mücadelesi 19 Nisan Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.

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