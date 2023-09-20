Manchester City: 3 - Kızılyıldız: 4 MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda son şampiyon M. City evinde Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı. Son şampiyonlar Ligi şampiyonu M.City evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını 1-0 geriden kapatan City ikinci yarıda bulduğu goller ile karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Bukari ile öne geçen Kızılyıldız ilk yarıyı önde kapattı.İkinci yarının ilk dakikalarında eşitliği Alvarez sağlayan City'de 60. dakikada sahneye yine Alvarez çıktı ve durumu 2-1'e getirdi. 73. dakikada Rodri maçın sonucunu belirleyen golü atarak M.City gruplara galibiyetle başladı.
G Grubu'nun diğer maçında Leipzig Young Boys'u 3-1 mağlup etti.