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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City: 3 - Kızılyıldız: 4 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 3 - Kızılyıldız: 4 MAÇ SONUCU

        Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda son şampiyon M. City evinde Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.09.2023 - 01:31 Güncelleme: 20.09.2023 - 01:31
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı. Son şampiyonlar Ligi şampiyonu M.City evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını 1-0 geriden kapatan City ikinci yarıda bulduğu goller ile karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın 45. dakikasında Bukari ile öne geçen Kızılyıldız ilk yarıyı önde kapattı.İkinci yarının ilk dakikalarında eşitliği Alvarez sağlayan City'de 60. dakikada sahneye yine Alvarez çıktı ve durumu 2-1'e getirdi. 73. dakikada Rodri maçın sonucunu belirleyen golü atarak M.City gruplara galibiyetle başladı.

        G Grubu'nun diğer maçında Leipzig Young Boys'u 3-1 mağlup etti.

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