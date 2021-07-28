Manavgat'ta gökyüzü karardı

Türkiye Antalya Manavgat'tan gelen dehşet verici görüntülere sahne oldu. İlçede 4 bölgede çıkan yangın kısa sürede birçok noktayı sardı.

Reşit Özet'in haberine göre, 2 uçak ve 19 helikopter ile de müdahale edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle sürerken çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Kentin Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde sahilde kaydedilen görüntülerde havanın dumanla kaplandığı ve helikopterlerin sırayla denizden su aldığı görülüyor.

Görüntülerde tatilcilerin de endişe ile ilçeyi saran alevleri ve yapılan müdahaleleri izlediği dikkat çekiyor.