Antalya'da bir orman yangını daha çıktı!

Antalya'da bir orman yangını daha çıktı! - Haberler

AA

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor.

AA'nın haberine göre, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.