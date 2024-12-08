Manaj, Barış Alper'den özür diledi!

Sivassporlu Rey Manaj, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın son bölümünde Barış Alper Yılmaz'a sert bir faul yapmış ve sarı kart görmüştü. Arnavut futbolcu kendisine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak Barış Alper Yılmaz'dan ve futbolseverlerden özür diledi.

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"BARIŞ ALPER'E ÖZÜRLERİMİ SUNARIM"

Rey Manaj yaptığı paylaşımda, "Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

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